Alla provincia la presentazione del libro di poesie ‘D’abisso e di rugiade’

Nell’ambito delle manifestazioni promosse dagli Stati Generali della Cultura 2016, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 16 Maggio, alle ore 17.00, nella Sala Convegni del Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, presenta il libro di poesie “D’abisso e di rugiade” di Mariangela Costantino, Ursini Edizioni.

Dopo il saluto delle autorità, relazioneranno la prof.ssa Paola radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina e il prof. Giuseppe Rando, ordinario di Letteratura Italiana dell’Università di Messina.

Sarà presente l’Autrice. Intermezzo musicale del Maestro Sergio Romeo, direttore della Scuola musicale “G. Verdi” di Reggio Calabria. Fulvio Castellani, prefatore del libro “D’abissi e di rugiade”, scrive che quella della Costantino è “una poesia che non nasconde mai il pensiero dietro il paravento dell’ermetismo di facciata, ma che gioca a viso aperto con la parola suadente, con l’elegante srotolarsi delle immagini, con l’intreccio naturale raccolto a tu per tu con la memoria, con i segni lasciati dai giorni che si inseguono, con l’orecchio teso a captare ogni e qualsivoglia fruscio conciliante per dare ulteriore spazio e profondità ad un pensiero, al valore etico del vivere”.

Mariangela Costantino vive a Reggio Calabria. Sue poesie sono state pubblicate su antologie e riviste. E’ vincitrice di numerosi primi premi di poesia e narrativa, tra cui la silloge “D’abissi e di rugiade” che rappresenta la pubblicazione risultata vincitrice del Premio di Poesia “Alda Merini” 2015.