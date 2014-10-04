Alla Provincia, l’esposizione “La città dentro la montagna”

Dal 7 al 10 Ottobre presso la sala espositiva di Palazzo Foti, sede della Provincia di Reggio Calabria, si svolgerà la mostra fotografica “La città dentro la montagna” una nuova iniziativa culturale messa in campo dall’Associazione Culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il contributo dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e la collaborazione della Presidenza del Consiglio della Provincia di Reggio Calabria e dell’Associazione “Momenti”. “La città dentro la montagna” è un percorso culturale, ambientale ed artistico che si pone come approccio di interscambio tra due realtà territoriali spesso distanti tra di loro, ovvero la città (l’area urbana) e la montagna (l’Aspromonte) che nel nuovo assetto istituzionale di città Metropolitana si trovano a dialogare in un nuovo contesto di sviluppo del territorio e delle sue risorse. La mostra fotografica racconterà attraverso 40 immagini a colori e in bianco e nero, predisposte in uno scenografico percorso espositivo a rete ideato dall’artista Maria Francesca Manti, le peculiarità dei centri urbani e delle bellezze naturalistiche presenti nel Parco dell’Aspromonte favorendo la conoscenza del patrimonio ambientale e tradizionale locale attraverso un suggestivo percorso visivo.

In esposizione, il pubblico potrà ammirare gli scatti fotografici di Antonino Diano, Sara Pitea, Katy Gallo, Lillo Minniti, Mary Manti, Maria Giovanna Quattrone, Fabio Calabrò, Antonio Pitea, Antonio Macheda. Un inedito percorso fotografico che, dal prossimo martedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 con ingresso libero, rappresenta il primo approccio per la stesura di un programma tematico pluriennale, volto a testimoniare aspetti delle realtà paesaggistiche e folkloristiche attraverso le interpretazioni dei fotografi e degli appassionati di fotografia per costruire un “archivio della memoria” con valore documentario.

“L’arte e la cultura sono un fondamentale volano di crescita per i territori della nostra Provincia e, in particolare, punto d’incontro per le numerose realtà associative e culturali che agiscono sul territorio – afferma il presidente di Calabria dietro le quinte Giuseppe Mazzacuva – Raccontare l’Aspromonte e le sue bellezze naturalistiche attraverso significative immagini fotografiche, rappresenta il metodo più diretto e suggestivo per attirare l’attenzione dei cittadini e dei turisti che spesso risultano poco consapevoli dell’enorme patrimonio culturale e ambientale presente nella provincia reggina”. L’iniziativa sarà realizzata nella città di Reggio Calabria, come punto di convergenza della città metropolitana e da dove far partire i percorsi indirizzati alla fruizione delle risorse naturali e culturali dei centri ricadenti nel parco. Il progetto “La città dentro la montagna” prevede altre iniziative culturali e ambientali che, a breve, saranno messe in campo dall’Associazione “Calabria dietro le quinte” in sinergia con gli enti istituzionali coinvolti.