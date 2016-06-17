All’archivio di Stato l’incontro con lo scrittore Alessandro De Virgilio

Promosso dal Centro Internazionale Scrittori, dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria e dall’Archivio di Stato di Reggio Calabria, lunedì 20 giugno, alle ore 18.00, presso l’Archivio di Stato, via Lia Casalotto, Reggio Calabria, si svolgerà l’incontro con lo scrittore Alessandro De Virgilio, autore del libro “Le quattro giornate di Catanzaro”, Edizioni Rubbettino (2014).

Intervengono la dott.ssa Mirella Marra, Direttore dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria e la dott.ssa Loreley Rosita Borruto, Presidente del CIS. Introduzione del prof. Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna dell’Università di Messina, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Sarà presente l’autore Alessandro De Virgilio, giornalista pubblicista. Questo libro ripercorre tutta la storia della rivalità fra le città calabresi, dall’Unità d’Italia al 1950, con cenni sulle prime ipotesi regionaliste diffusesi all’indomani dell’unificazione del Paese e racconta il nascere dell’antagonismo fra Catanzaro e Reggio con la promulgazione della Costituzione repubblicana.