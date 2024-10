‘Che fine hanno fatto i controlli nelle stazioni?’: l’allarme del consigliere Di Natale

“Rimango basito da quanto apprendo in queste ore. Nelle stazioni ferroviarie della nostra regione pare che non ci siano più controlli su gli arrivi dal Nord come se tutto fosse finito…”.

È quanto dichiara il consigliere Graziano Di Natale (Io Resto In Calabria), Segretario-Questore dell’Assemblea regionale, aggiungendo:

“Ieri sono stato contattato da alcuni macchinisti in servizio i quali, rientrati in Calabria dal Nord, mi riferiscono che mentre le altre stazioni lungo il percorso erano presenziate da controlli, arrivati in Calabria, come per miracolo non veniva più effettuato nessun servizio di controllo dei passeggeri in arrivo”.

Ancora Di Natale: