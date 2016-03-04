Alle Muse… i videodibattiti con ‘Onora il padre e la madre’

Al Laboratorio delle Arti e delle Lettere Le Muse un nuovo appuntamento del ciclo sui 10 Comandamenti dedicato al quarto: onora tua madre e tuo padre

Ancora un “Videodibattito” al Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse”, all’insegna del dialogo e del confronto.

Oggi alle ore 19 presso la Sala D’Arte Le Muse di via san Giuseppe 19, come ogni primo venerdì del mese, ancora un appuntamento collegato ai -10 Comandamenti– .

Una manifestazione che come rito, dichiara Giuseppe Livoti – presidente Muse – , prevede un dialogo con Paola Abenavoli – critica cinematografica e la risposta di una “opinionista per una sera” che esprime il proprio parere sull’argomento trattato.

Il comandamento preso in esame sarà precisamente – Onora tua madre e tuo padre -.

Il quarto comandamento apre la seconda tavola della Legge. Indica l’ordine della carità. Dio ha voluto che, dopo lui, onoriamo i nostri genitori ai quali dobbiamo la vita e che ci hanno trasmesso la conoscenza di Dio.

Questo comandamento è espresso nella forma positiva di un dovere da compiere. Annunzia quelli successivi, concernenti un rispetto particolare della vita, del matrimonio, dei beni terreni, della parola. Costituisce uno dei fondamenti della dottrina sociale della Chiesa.

Opinionista di oggi sarà la prof.ssa Antonella Macheda – referente Antes Scuola, Libero Sindacato Nazionale Operatori Categorie Scuola.