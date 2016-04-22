Alle Muse la scrittrice Pina Lupoi…per ‘Avanti indietro…memoria a tratti’

Ancora un appuntamento al Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria nell’ambito della programmazione 2015/2016.

Sabato 23 aprile alle ore 18,30, alla Sala d’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19 si terrà una manifestazione dedicata ad una poetessa e scrittrice reggina Pina Lupoi, donna, imprenditrice che ha attraversato i grandi cambiamenti ideali, sociali, umani e formativi in tanti anni di attività culturale in Italia e all’estero.

La scrittrice -dichiara Giuseppe Livoti presidente Muse- sarà la protagonista di una conversazione in cui spazio viene dato alle immagini ed alle parole attraverso un percorso della memoria che vede anche mutamenti e variabili di una delle personalità più versatili della letteratura contemporanea calabrese.

Percorsi letti e raccontati dalla Lupoi con inserimenti video curati dall’artista e creativa Alessandra D’Agostino e dalla testimonianza della prof. ssa Teresa Polimeni -vice presidente Muse.

“Avanti indietro…memoria a tratti” e “La donna forza della Calabria e dell’Europa” i due testi che verranno commentati dall’autrice per entrare come lei stessa riferisce, nell’atmosfera dei veri sentimenti, rendendo accessibili …le camere personali delle pagine della nostra vita. Tanti sentimenti rivelati, tra famiglia, gioie, speranze, facendo memoria -a quel germe del cambiamento-, subito dopo le Grandi Guerre. Speranze e rinnovamenti ancora tutte da attuare nel tempo attuale.