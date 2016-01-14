Alle Muse l’incontro ‘La famiglia: tutti contro tutti?!’

Domenica 17 gennaio alle ore 18 presso la Sala D’Arte “Le Muse” di via San Giuseppe 19, si terrà la manifestazione “La Famiglia: tutti contro tutti !? organizzata nell’ ambito della programmazione del 2016.

L’evento è stato inserito in programma dichiara Giuseppe Livoti – presidente del sodalizio reggino, poiché oggi cambiando la società, in diversi ambiti religiosi, sociali, scolastici e relazionali si assiste ad una mutazione di ruoli, responsabilità e la “Famiglia” ha subito una mutazione che non può passare inosservata.

Punto di partenza della conversazione sarà l’importanza del nucleo familiare come scrive Papa Francesco, …intesa come comunità di vita che ha una sua consistenza autonoma e non è la somma delle persone che la costituiscono, ma -una comunità di persone-, luogo da dove riceviamo il nome, luogo degli affetti, spazio dell’intimità, dove si apprende l’arte del dialogo e della comunicazione interpersonale, motore del mondo e della storia.

Partecipano alla conversazione Emilia Occhiuto – dirigente scolastico I. C. “Galilei- Pascoli”, Dominella Quagliata – psicologa e psicoterapeuta, il giudice dott. Augusto Sabatini in rappresentanza dell’Ufficio Diocesano Famiglia Arcidiocesi di Reggio-Bova, Lucio Dattola – presidente Arcigay, Eufemia Papalia – sociologa, Giuseppe Morabito – presidente Pro Familia.

Inoltre una interessante mostra di ombrelli dipinti con raffigurazioni simboliche che uniscono il significato della -protezione- alla simbologia dell’-unione familiare-, sono stati realizzati dagli artisti de Le Muse tra cui Davide Ricchetti, Daniela Campicelli, Antonella Laganà, Pina Calabro’.