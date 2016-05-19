Alle Poste la mostra sugli anni verdi della villa comunale
Martedì 24 maggio alle Poste di via Miraglia la presentazione della mostra su Giardini Pubblici d'Italia e Villa Comunale, nel progetto 'Insieme per la Villa'
19 Maggio 2016 - 15:22 | di Redazione
Si terrà martedì 24 maggio p.v. alle ore 11.00 presso il Palazzo delle Poste Italiane – in via Miraglia a Reggio Calabria – la presentazione della mostra filatelica e documentale dedicata ai Giardini Pubblici d’Italia ed alla Villa Comunale di Reggio Calabria, realizzata in collaborazione con la Filiale di Poste.
L’evento si inquadra nel più ampio progetto “Insieme per la Villa Comunale” che, in armonia con l’intento dell’Amministrazione comunale di restituire decoro e piena fruibilità alla Villa Comunale cittadina, vede insieme due Associazioni cittadine – l’Inner Wheel e la Fidapa, sez. RC – in una iniziativa di utilità sociale destinata all’allestimento di un’area giochi attrezzata per bambini.
“La Villa Comunale, gli anni verdi”, ripercorrendo la storia dei Giardini “Umberto I” attraverso alcune preziose opere scritte nel corso degli anni, mette assieme immagini storiche fornite dai nostri concittadini per realizzare una sorta di album dei ricordi collettivo.
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