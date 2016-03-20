Alle Poste centrali la mostra storico-filatelica ‘Poeti e Poesia’

Sarà inaugurata lunedì 21 marzo, alle ore 10.30, presso lo spazio espositivo del palazzo di Poste Italiane di via Miraglia, la mostra storico-filatelica “Poeti e Poesia”, curata dall’Associazione culturale Anassilaos, nell’ambito delle manifestazioni promosse in occasione della Giornata Mondiale della Poesia istituita dall’Unesco nel 1999. La data, che segna anche il primo giorno di primavera, riconosce all’espressione poetica l’importante ruolo di promozione del dialogo tra i popoli della Terra, della comunicazione e della pace. L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio Regionale della Calabria, dal Comune di Reggio Calabria, dall’Assessorato alla Cultura della Provincia, dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e dall’Università della Terza Età, con la collaborazione della Liberia Nuova Ave, di “Città del Sole Edizioni” e di “Laruffa-Luppino”, sarà suggellata da uno speciale annullo filatelico e da una cartolina stampata in tiratura limitata, su bozzetti realizzati dell’artista reggino Alessandro Allegra, che riproducono un calamaio e un antico pennino a rappresentare l’attività dello scrivere. In esposizione una scelta rappresentativa della poesia mondiale nelle diverse lingue (inglese, francese, russo, spagnolo, portoghese, arabo, cinese, indiano, tedesco, italiano). Accanto ai francobolli dei poeti più grandi e celebrati anche una raccolta di liriche dei poeti calabresi e reggini più importanti: da Gilda Trisolini ad Emilio Argiroffi, da Rodolfo Chirico a Ermelinda Oliva, da Giuseppe Tympani a Mintom, da Lorenzo Calogero a Vincenzo Gerace, Corrado Alvaro, Leonida Repaci ed altri che, ad eccezione di Repaci, non sono mai stati ricordati con un francobollo.