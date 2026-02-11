Maltempo, scuole chiuse a Reggio? Si attende il nuovo bollettino per la firma dell’ordinanza

Il bollettino delle 16 sarà decisivo per capire l'evolversi della situazione metereologica. Possibile la chiusura

A causa delle previsioni di maltempo per la giornata di domani, 12 febbraio, l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria sta valutando la possibilità di chiudere le scuole in tutta la città.

La proposta è già stata vagliata e, in attesa dell’aggiornamento del bollettino meteo previsto per le 16:00, il sindaco f.f. è pronto a firmare l’ordinanza che sancirà ufficialmente la chiusura degli istituti scolastici.

La situazione meteo e la decisione del sindaco

Il maltempo, con piogge diffuse, raffiche di vento superiori ai 100 km/h e mareggiate lungo la costa tirrenica, previste per domani, sta suscitando non poche preoccupazioni, soprattutto in seguito ai danni causati, qualche settimana fa, dal ciclone Harry.

Il Comune ha deciso di monitorare attentamente gli aggiornamenti meteorologici per valutare l’evolversi della situazione.

Il prossimo bollettino meteo in arrivo alle 16:00, con previsioni più dettagliate, sarà decisivo per capire se la situazione meteo si aggraverà ulteriormente, giustificando così una chiusura preventiva delle scuole.

In caso di conferma delle condizioni di forte maltempo, l’ordinanza sarà emessa e le scuole di Reggio Calabria resteranno chiuse per garantire la sicurezza dei cittadini.

La possibilità è la medesima, anche per gli altri Comuni della Città Metropolitana, della costa tirrenica, in cui insiste l’allerta arancione. Meno probabile la chiusura, invece, sulla costa jonica, dove l’allerta diramata è di livello giallo.