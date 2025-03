Allerta meteo arancione a Reggio: il Comune attiva il Coc

A seguito del messaggio di allertamento diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile della Regione Calabria, è stato previsto un livello di allerta arancione per il pomeriggio del 26 marzo e per tutta la giornata del 27 marzo. L’allerta riguarda precipitazioni diffuse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento e attività elettrica.

Attivazione del Centro Operativo Comunale

In risposta a questa emergenza meteo, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha predisposto un’ordinanza per l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), che sarà operativo per il coordinamento degli interventi di emergenza e il monitoraggio della situazione.

Raccomandazioni della Protezione Civile

L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza, attenendosi alle seguenti raccomandazioni della Protezione Civile:

Evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario.

se non strettamente necessario. Evitare i sottopassi , in quanto potrebbero allagarsi rapidamente.

, in quanto potrebbero allagarsi rapidamente. Abbandonare i piani seminterrati o interrati nelle aree soggette a rischio idrogeologico (vicino a fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ridotte per cause antropiche).

nelle aree soggette a rischio idrogeologico (vicino a fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ridotte per cause antropiche). Raggiungere i piani superiori nelle aree a rischio allagamento.

nelle aree a rischio allagamento. Non sostare in prossimità di versanti acclivi, che potrebbero essere soggetti a frane, colate di fango o crolli di rocce.

Monitoraggio e aggiornamenti

La situazione sarà costantemente monitorata dal servizio di Protezione Civile comunale e dalla Polizia Locale, per garantire la sicurezza della popolazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Per ulteriori informazioni e indicazioni sulle norme comportamentali, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Reggio Calabria al seguente link: Norme di comportamento allerta meteo