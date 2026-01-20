Ciclone Harry in Calabria, la situazione al Tito Minniti e ai traghetti per Messina

Ciclone Harry, l’allerta rossa in Calabria è stata confermata anche per mercoledì 21 gennaio, terzo giorno consecutivo. Le previsioni indicano un peggioramento nelle prossime ore, con piogge e temporali soprattutto nei settori centro-meridionali, raffiche oltre i 120 km/h e mare molto mosso.

Aeroporto “Tito Minniti”: arrivi e partenze senza stop

Nonostante il maltempo e i disagi sul territorio, all’aeroporto di Reggio Calabria la situazione è regolare. Dalle pagine di monitoraggio SACAL risultano arrivi e partenze operativi, con voli atterrati e decollati regolarmente: al momento non sono segnalate cancellazioni (possibili solo lievi ritardi su alcune rotte).

Traghettamenti Villa San Giovanni–Messina: servizio attivo

Anche sullo Stretto, i traghetti tra Villa San Giovanni e Messina risultano in attività. Sul canale informativo di Caronte & Tourist non compaiono avvisi di sospensione della linea dello Stretto e il servizio risulta programmato.

Per quanto riguarda Bluferries (RFI), la società ha comunicato che, per le condizioni meteo nello Stretto, le unità navali operano sulla tratta Messina Porto Storico–Villa San Giovanni e viceversa fino a nuova comunicazione: servizio quindi attivo, con possibile gestione logistica lato Messina.

Le compagnie invitano comunque a seguire gli aggiornamenti ufficiali prima di mettersi in viaggio, perché il quadro meteo resta in evoluzione