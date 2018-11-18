Tanto attesa e finalmente è arrivata. Approda all’Hostaria dei Campi la Curcuma. Il nuovo impasto di pizza che succede a quello dei multicereali e con farina integrale. La curcuma è conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà che sono in grado di apportare diverse benefici. Contiene sali minerali come ferro e potassio, ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e antiossidanti.

E siccome all’Hostaria dei Campi non ci si ferma mai, per rendere tutto ancora più buono e qualitativamente più apprezzato, ecco un’altra novità: tutti i tre gli impasti vengono lavorati con una nuovissima impastatrice di ultima generazione, che il noto locale reggino ha in esclusiva. Un macchinario ad altissimo potere idratante che aumenta la leggerezza e la friabilità e ovviamente anche la bontà della pizza.

A questo punto non resta che prenotare il vostro tavolo ai nostri contatti e verificare di persona la bontà delle nostre nuove pizze. Quelle con impasto tradizionale ci hanno resi famosi e fatto apprezzare.

Per il tuo tavolo chiama dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)