All’Hostaria dei Campi due fuoriclasse: Cristiano Ronaldo e la pizza
Frosinone-Juventus sugli schermi dell'Hostaria dei Campi, con la pizza con burrata e crudo e quella con ciliegini gialli e fiori di zucca: come prenotare
23 Settembre 2018 - 17:32 | di Michele Favano
Il Napoli in testa alla classifica, al fianco della Juventus, dopo la vittoria di oggi sul campo del Torino. E dopo l’ennesimo stop della Roma in totale crisi ed il successo dell’Inter acciuffato in pieno recupero, questa sera la Juve a Frosinone prova a tornare solitaria in vetta.
Si è sbloccato Cristiano Ronaldo con la doppietta al Sassuolo e dopo l’immeritato cartellino rosso subito in Champions, cerca continuità in fatto di realizzazioni al fianco del rientrante Dybala.
Frosinone-Juventus ve la potrete “gustare” all’Hostaria dei Campi con schermi visibili per tutto il locale. La nota pizzeria reggina vi aspetta oltre che con la sua buonissima e tradizionale pizza, con tutta una serie di novità come la pizza con burrata e crudo. Straordinario successo per la pizza con ciliegini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica ed il peperoncino.
Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766.
“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)
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