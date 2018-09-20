Serata di Europa League con il Milan sugli schermi dell'Hostaria dei Campi: pizza con burrata in anteprima, impasto ai cereali e piatti di pesce e carne

Continuano le giornate di coppa all’Hostaria dei Campi. Dopo le vittorie di Juventus e Inter, il pareggio del Napoli e la sconfitta della Roma in Champions, stasera, dopo il match delle 19 della Lazio, in campo il Milan di Gattuso alle 21 per l’Europa League.

Anche per questa occasione ed approfittando di una serata di pioggia, cosa c’è di meglio di una partita di calcio in compagnia di una buona pizza ed una birra, grazie all’Hostaria dei Campi ed ai suoi schermi visibili per tutto il locale.

L’Hostaria dei Campi vi aspetta, anche con i suoi prelibati piatti a base di pesce e di carne ed oltre alla tradizionale ed ormai famosa pizza, anche con le ultime novità come “la pizza con burrata”, un’anteprima assoluta.

All’Hostaria dei Campi, inoltre, l’impasto ai cereali con farina integrale, che ha già riscosso grande successo e che viene preparato anche con ciliegini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica e l’immancabile peperoncino, una bontà.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766