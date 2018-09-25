Dall'intero campionato di serie A con Sky e DAZN alla pizza con crudo e burrata: le novità dell'Hostaria dei Campi di Reggio Calabria

La Juventus conferma la sua forza con i 15 punti conquistati nelle prime cinque gare di campionato, la vetta della classifica e con Cristiano Ronaldo che ha iniziato a segnare (tre gol nelle ultime due gare).

Avvincente come sempre ed in attesa del big match di sabato tra i bianconeri ed il Napoli, in mezzo il turno infrasettimanale che si gioca tra stasera (Inter-Fiorentina), domani con quasi tutto il programma della giornata e giovedì per le ultime due gare.

L’Hostaria dei Campi, oltre a garantire la totale visione della Champions e dell’Europa League, mette a disposizione dei suoi avventori anche l’intero campionato di serie A, grazie all’accoppiata Sky e DAZN. Quindi a partire da questa sera e fino a giovedì, la pizzeria reggina ti aspetta insieme ai suoi prelibati piatti a base di pesce e di carne ed alla tradizionale pizza. Ma non solo!

Hai provato le ultime novità? Ormai tutti chiedono “la pizza con crudo e burrata” e la pizza con impasto ai cereali e farina integrale, preparata anche con ciliegini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica e l’immancabile peperoncino, una bontà.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)