Il Consiglio d’Istituto e il Collegio docenti dell’istituto comprensivo “Falcomatà-Archi” hanno approvato all’unanimità il progetto avanzato dalla dirigente scolastica Serafina Corrado, di costituire nella Città Metropolitana di Reggio Calabria il “polo musicale coreutico e delle arti performative – istituto omnicomprensivo “Italo Falcomatà”.

Un progetto di sperimentazione musicale

Si tratta di un progetto di sperimentazione e di potenziamento delle attività musicali nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, che prevede l’attivazione di una sezione musicale (con massimo 15 – 20 alunni) per l’anno scolastico 2019/2020 e, successivamente l’avvio della sezione del coreutico.

Proprio nei giorni scorsi i genitori “di tutti gli studenti di Reggio Calabria che frequentano le scuole secondarie di primo grado ad “indirizzo musicale”, hanno lanciato una petizione diretta al Ministro della Pubblica Istruzione con cui hanno chiesto l’istituzione nella nostra città di un liceo musicale al fine “di far proseguire i nostri figli e tutti coloro che lo desiderino, nello studio della musica in tutte le sue forme”.

Il primo polo del genere in Calabria

La proposta promossa dalla dirigente Serafina Corrado non è sostitutiva o concorrenziale ad altre analoghe scuole musicali, perché l’istituto omnicomprensivo “polo musicale coreutico e delle arti performative”, sarebbe il primo del genere istituito in Calabria e il secondo in Italia dopo il “Giuseppe Verdi” attivato nel 2013 a Milano. Inoltre, l’unico Liceo ad indirizzo musicale presente sull’intero territorio metropolitano si trova a Cinquefrondi, a circa 80 km di distanza dal comune capoluogo in cui si trova il celebre conservatorio di musica ” Francesco Cilea”.

Il progetto che venerdì sera 23 novembre 2018, ha ricevuto il pieno e convinto consenso del Consiglio d’Istituto e del Collegio docenti, ha trovato anche una forte intesa con il Conservatorio reggino e diversi altri dirigenti scolastici, convinti che il nuovo soggetto giuridico miri “a svolgere attività di promozione della cultura musicale in ogni ordine di scuola”, e “realizzi alcuni degli obiettivi delle più recenti normative in tema di promozione della cultura umanistica, di valorizzazione del patrimonio, delle produzioni culturali e di sostegno della creatività”.

“La proposta – dichiara la dirigente Serafina Corrado – appare congrua rispetto al contesto di riferimento, al bacino di utenza ed alle risorse organizzative e gestionali proprie dell’istituto scolastico comprensivo Falcomatà che ha sviluppato un particolare know how nell’ambito di iniziative finalizzate alla innovazione gestionale e sperimentazione curriculare”.

Altro elemento qualificante è che la Falcomatà Archi è stato ente capofila, partner e soggetto attuatore di diverse iniziative del Ministero dell’istruzione e del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti presieduto dal professor Luigi Berlinguer, volte ad esaltare la valenza trasversale e complementare della musica a scuola, come dimostrato dal progetto nazionale di attività formativa e sperimentazione denominato appunto “Musica è Scuola”.

“L’iniziativa – afferma ancora la dirigente Corrado – muovendo dal settore della educazione culturale e formativa costituisce una risposta seria, concreta e sistemica di prevenzione dei fenomeni di sottocultura, di illegalità e di povertà educativa presenti sul nostro territorio, ed altresì, concorre al benessere complessivo della persona e della comunità in cui essa è inserita”.

La valutazione di Comune, Città Metropolitana e Regione

Essendo una proposta che incide nel dimensionamento scolastico che secondo specifiche competenze, è assoggettato alla valutazione del Comune, della Città Metropolitana e della Regione Calabria, la delibera del Consiglio d’Istituto, approvata all’unanimità, di costituzione dell’istituto omnicomprensivo sarà loro trasmessa per l’esame di merito.

Con l’auspicio – afferma infine, Serafina Corrado -, che “sia attentamente valutata l’opportunità di potenziamento della rete dei servizi nel territorio derivante dalla costituzione di tale nuovo soggetto giuridico, nonché le ricadute in termini di immagine, reputazione e buona amministrazione”.