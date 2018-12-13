Si terrà domani, venerdì 14 dicembre alle ore 11.00 presso l’aula Solano dell’Università della Calabria, il seminario sulla scuola della Costituzione tra problemi e prospettive. All’iniziativa relazioneranno i docenti Unical Giancarlo Costabile, storico della pedagogia, e Walter Nocito, professore di diritto pubblico, che discuteranno di dispersione scolastica e autonomia differenziata. Le conclusioni dell’incontro sono state affidate alla Senatrice Bianca Lauro Granato, Segretario della Settima Commissione permanente Istruzione pubblica del Senato della Repubblica.

«L’obiettivo del seminario, dichiara Giancarlo Costabile, è quello di studiare i problemi della scuola odierna. La crisi attuale dell’istruzione pubblica è il prodotto storico della politica miope dei governi di destra e sinistra degli ultimi vent’anni. Nella formazione pubblica abbiamo introdotto infatti una grammatica didattica di natura commerciale, mascherata da fragili paradigmi scientifici figli di certa pedagogia, che ha ridotto l’istituzione scolastica a un mediocre ‘progettificio’, funzionale soltanto a drenare (ingenti) risorse pubbliche. Il compito della scuola, chiude Costabile, è quello di cucire la frattura tra stato e società, e questo non potrà avvenire se non attacchiamo i centri di potere, anche accademici, che hanno ridotto l’istruzione pubblica a un coacervo di interessi privati».