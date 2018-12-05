Si terrà venerdì 7 dicembre con inizio alle ore 15:30 presso l’Università Internazionale Dante Alighieri di Reggio Calabria il seminario di studi: “Euro e finanza etica e sostenibile: le sfide della moneta unica alla prova delle esigenze sociali del nuovo Millennio”. L’evento promosso dall’A.I.O.C. (Associazione insigniti onorificenze cavalleresche – delegazione provinciale di Reggio Calabria) con il patrocinio dell’Università Internazionale Dante Alighieri, della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Camera di Commercio, del club Lions International Città del Mediterraneo, dell’associazione culturale ANASSILAOS, sarà moderato dal Cav. Avv. Corrado Savasta professore di Storia delle Istituzioni politiche presso l’UNIDA e delegato provinciale A.I.O.C. di RC.

Dopo i saluti delle Autorità previsti gli interventi di insigni relatori quali il Rev.mo Luigi Cannizzo Priore Vicario SMOM e SMOCSG; il prof. Massimiliano Ferrara Direttore del Dipartimento Diritto ed Economia dell’Università mediterranea di Rc; il prof. Antonio Del Pozzo ordinario di economia aziendale dell’Università degli Studi di Messina; il dott. Andrea Commisso sociologo e pres. Lions Club Rc. Le conclusioni saranno a cura del Dott. Conte Pier Felice degli Uberti Presidente della Commissione internazionale Permanente per lo studio degli ordini cavallereschi e Presidente della Confederazione Internazionale di Genealogia e di Araldica. La partecipazione al seminario prevede il riconoscimento di 0,50 C.F.U. per gli studenti dell’UNIDA.

L’ingresso è libero.