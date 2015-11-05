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All’Università Mediterranea la conferenza sul tema “La vita dei nomadi della steppa”

05 Novembre 2015 - 15:42 | di Redazione

All’Università Mediterranea la conferenza sul tema “La vita dei nomadi della steppa”

Il Club di Territorio di Reggio Calabria nell’ambito di quanto previsto dallo Statuto del TCI e cioè “il corretto sviluppo di attività di viaggio e turismo riconoscendo in esse alto valore sociale, culturale ed economico nonché la conoscenza dei paesi e delle culture del mondo” ha organizzato per sabato 7 novembre 2015 alle ore 17,30 presso il Salone delle conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – via T. Campanella, 38 – la conferenza della Dott.ssa Francesca Lugli – Presidente della Italian Association for Ethnoarchaeology – sul tema: La vita dei nomadi della steppa Una ricerca etno-archeologica svolta in Mongolia, raccontata anche con delle splendide, immagini.

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