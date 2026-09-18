Cadi Antincendi Futura, Cividini: ‘Lavoriamo duro, l’obiettivo è crescere tutti insieme’

La Cadi Antincendi Futura è pronta a tuffarsi nella nuova stagione. Ad accendere i motori e a tracciare la rotta è il capitano Jean Carlos Cividini, che ai microfoni del club ha raccontato le sensazioni in vista dell’imminente debutto in A2 Elite, la seconda serie del panorama cestistico italiano.

Il capitano parte dalle condizioni generali del gruppo: “Innanzitutto quello che vedete è il capitano in formissima. “Nuovo allenatore, nuova guida tecnica, cma il mister non c’è bisogno di presentarlo, penso lo conosciamo tutti. Solo complimenti, perché è veramente bravissimo”.

Sul lavoro svolto in queste settimane di preparazione, Cividini non ha dubbi: “Stiamo lavorando durissimo. Stiamo lavorando bene, forte, per cercare di alzare un po’ di più l’asticella”.

Alla domanda su quale stagione dobbiamo aspettarci da Jean Carlos Cividini, il pivot risponde da vero capitano: “Cerchiamo di aspettarci una stagione sempre fatta bene, non solo la mia però, di tutta la squadra. Perché penso che se arriva solo il singolo non si va da nessuna parte. Dobbiamo fare tutti quanti insieme lo stesso percorso, come stiamo facendo fino ad ora, e sicuramente avremo dei bei risultati”.

Quella che sta per iniziare sarà un’annata speciale per il sodalizio del presidente Nino Mallamaci, pronto per un nuovo anno in cadetteria, la seconda serie d’Italia, la A2 Elite. Un girone variegato che abbraccia tantissime regioni, dall’Emilia Romagna alla Sicilia.

Si parte alle ore 16 di sabato 19 settembre con la sfida in casa del Formia. Tutti gli appassionati giallo-blu potranno invece abbracciare i propri beniamini pochi giorni dopo, martedì 22 settembre alle ore 19 al Palattinà, nella gara d’esordio casalingo contro Sulmona.

L’avventura è pronta a cominciare. E con un capitano così, la Futura può guardare al futuro con fiducia.