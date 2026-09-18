Reggina: i tifosi hanno votato il migliore in campo con l’Avola. Un bel testa a testa

Ha aperto le marcature e si è regalato il terzo gol in altrettante gare disputate al Granillo. Riccardo Rotulo è il calciatore amaranto scelto dalla community come MVP di Reggina-Avola.

Il centrocampista ha vinto il testa a testa con Momo Laribi, protagonista anche lui di una prestazione positiva, conquistando il maggior numero di preferenze dei tifosi. Un riconoscimento che premia l’impatto avuto da Rotulo in questo avvio di stagione, con tre reti realizzate davanti al pubblico amaranto, Coppa Italia compresa.