Feste Mariane, Milia: ’30 mila persone sul lungomare, investimento pienamente rientrato’

Cala il sipario sulla festa della Madonna della Consolazione e arriva anche il momento dei bilanci.

Una festa che, quest’anno, ha cambiato formula in alcuni suoi aspetti, ha dovuto fare i conti con il maltempo e ha proposto un programma civile, come da tradizione, con appuntamenti nel cuore della città.

Sul tavolo resta anche il tema delle risorse investite dall’amministrazione Cannizzaro per le celebrazioni e, soprattutto, delle ricadute che la manifestazione ha prodotto su Reggio. Un confronto che nei giorni scorsi ha alimentato anche il dibattito politico tra maggioranza e opposizione.

Per Federico Milia, presidente del Consiglio comunale, il bilancio è invece positivo. Ospite di Live Break, ha indicato nella partecipazione del pubblico e nel movimento generato dalla festa il principale elemento per valutare le scelte compiute.

“30 mila presenze sul lungomare”

Il dato citato da Milia riguarda in particolare la serata di domenica.

“La parte ludica ha avuto enorme successo, domenica sera parliamo di 30.000 presenze sul lungomare, numeri che non si ricordavano da tanti e tanti anni”.

Secondo il presidente del Consiglio comunale, il numero delle persone presenti rappresenta anche un indicatore della capacità della manifestazione di produrre effetti sul tessuto economico cittadino.

“Questo significa che l’investimento è stato ripagato in termini di presenze, in termini utili per l’attività commerciale, per il centro storico”.

È questo, per Milia, uno degli elementi centrali del bilancio delle Feste Mariane 2026: non soltanto il costo degli eventi, ma anche la capacità di riportare persone nel centro della città.

“Parliamo di numeri che negli ultimi anni non ci sono stati”.

Le novità nella processione

Il presidente del Consiglio comunale si è soffermato anche sulla parte religiosa delle celebrazioni, sottolineando alcune novità introdotte nel rapporto tra istituzioni e Chiesa.

Milia precisa che la processione resta una prerogativa del Vescovo e della Chiesa, ma sottolinea la volontà del sindaco di rafforzare il rapporto tra le istituzioni e la festa patronale.

“Il Sindaco ci teneva a creare un contatto ancora più forte con la città”.

Tra gli elementi citati c’è la partecipazione del sindaco Francesco Cannizzaro all’incoronazione e il coinvolgimento del Comune durante la processione.

“Per la prima volta il Sindaco ha partecipato all’incoronazione”.

Milia ricorda anche il momento vissuto da Palazzo San Giorgio, con i bambini coinvolti nel lancio dei petali durante il passaggio della Vara.

“Il gesto anche durante la processione, che è stata partecipatissima, ha voluto dimostrare la vicinanza dell’ente, della città, dell’amministrazione alla nostra Patrona”.

Il bus per i portatori e la partecipazione del sindaco

Tra le altre novità indicate da Milia c’è il servizio di trasporto dedicato ai portatori.

“Anche la novità del bus dedicato ai portatori, con cui il Sindaco ha raggiunto la processione la mattina stessa”.

Per il presidente del Consiglio comunale, sono elementi che hanno contribuito a caratterizzare una festa con diverse novità rispetto al passato.

Il maltempo e il giorno in più

Il maltempo ha invece costretto a modificare il programma degli appuntamenti conclusivi.

Milia sceglie di partire proprio da questo elemento, con una battuta:

“Con l’amministrazione Cannizzaro anche la festa dura un giorno in più”.

Una modifica al calendario che non avrebbe, secondo il presidente del Consiglio comunale, inciso sul giudizio complessivo sulla manifestazione.

“Un investimento pienamente rientrato”

Alla fine, la valutazione di Milia è chiara.

“Un bilancio più che positivo per la festa”.

E sul tema più discusso, quello delle risorse, il presidente del Consiglio comunale utilizza un’espressione precisa:

“Un investimento pienamente rientrato”.

Il riferimento è ancora una volta alle presenze registrate in città e alla ricaduta sulle attività commerciali.

“Come confermano le presenze ufficiali al centro della città e in città durante le festività, come non si vedevano da tanti anni”.