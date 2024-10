Alta Velocità in Calabria, Cannizzaro: ‘Finalmente, un passo importante per la mia terra’

Grazie alle risorse presenti all’interno del Recovery Plan, entro il 2030 la tratta ferroviaria della Salerno\Reggio Calabria, secondo le intenzioni del Governo, sarà tutta ad alta velocità e ad alta capacità. “Da Roma a Torino e da Roma a Reggio Calabria ci si impiegherà lo stesso tempo”, ad assicurarlo direttamente il premier Draghi il quale parla di ‘vera alta velocità’ per la linea Salerno-Reggio Calabria grazie agli investimenti per oltre 15 miliardi di euro.

“L’Alta Velocità ferroviaria è pienamente compatibile con i principi di transizione ecologica richiesti dal Recovery Plan. Sembrava riguardasse soltanto il nord: come Cristo si è fermato a Eboli, l’alta velocità si è fermata a Salerno. Ma adesso finalmente non sarà più così grazie al finanziamento di due direttrici, Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria, in questo caso lo dico con enfasi trattandosi della mia città”.