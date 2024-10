Alta velocità in Calabria, Pedà: “Bene il frecciargento Sibari – Roma, ma Reggio?”

“Bene il Frecciargento Sibari Paola Roma, ora lavoriamo tutti insieme per trasformare il Freccia Bianca (che in verità è un intercity) Reggio Calabria via Gioia Tauro a Roma in Freccia Rossa”.

Queste le parole di Giuseppe Pedà in seguito alla decisione della giunta regionale di investire dei fondi nell’alta velocità in Calabria, ma non nella città dello Stretto.

