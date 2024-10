AV, FS Jonica e SS106, Sasso (Lega): “Salvini per lo sviluppo infrastrutturale della Calabria”

Rossano Sasso, Commissario Lega Calabria, sui processi legati allo sviluppo infrastrutturale della Calabria, elogia il Ministro Matteo Salvini.

“In qualità di Commissario della Lega Calabria, è per me motivo di grande orgoglio sottolineare il lavoro eccezionale che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sta portando avanti per il nostro territorio. Negli ultimi mesi, grazie alla sua leadership, stiamo assistendo a progressi concreti e tangibili in progetti infrastrutturali strategici per la Calabria, che renderanno la nostra regione più accessibile, moderna e competitiva. Uno degli interventi più significativi riguarda la Statale 106 Jonica, un’arteria fondamentale per il nord-est della Calabria.

Il cantiere del Terzo Megalotto Sibari-Roseto, il più grande attualmente attivo in Italia, continua a ritmo serrato. Grazie all’impegno delle istituzioni e delle aziende coinvolte, stiamo rispettando il cronoprogramma stabilito. Entro il 2025, saranno pronti i primi 18 chilometri, che rappresenteranno un importante passo avanti per la viabilità della regione, collegando finalmente in modo più rapido e sicuro il nord-est calabrese con l’autostrada A2 del Mediterraneo e la dorsale adriatica.

Questi tratti, realizzati con tecnologie di avanguardia, includono opere di straordinaria ingegneria come i viadotti sui torrenti Pagliaro e Avena, che con i loro piloni in acciaio rappresenteranno un simbolo dell’innovazione e della modernità”, afferma Sasso.

Prosegue il Commissario regionale della Lega.