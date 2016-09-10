Amaro del Capo vince le Olimpiadi dei superalcolici in Messico

di M. Carmela Di Marte – Un’altra vittoria per i fratelli Caffo e per tutta l’azienda, quella conseguita a Tequila City in Messico alla Spirits Selection 2016, una competizione promossa dal Concours Mondial de Bruxelles, e che ha visto gareggiare oltre 1.150 produzioni di superalcolici provenienti da 48 paesi.

La giuria del concorso nazionale, composta da 84 esperti provenienti da 23 Paesi, ha premiato tre produzioni tipiche del made in Italy: l’Antica Sambuca Classica delle Antiche Distillerie Riunite (Veneto); Sibona La Grappa di Chardonnay(Piemonte); e Vecchio Amaro del Capo – Riserva del Centenario(Calabria) della distilleria Fratelli Caffo. Quest’ultimi si sono inoltre aggiudicati la medaglia d’oro per la loro produzione di Limoncello dell’Isola.

Una continua scalata di successi dunque per la Distilleria Caffo, che con il suo prodotto simbolo – il Vecchio Amaro del Capo – un liquore di erbe di Calabria, che racchiude in sé i principi attivi delle erbe, dei fiori, frutti e radici, dalle proprietà digestive e rinfrescanti- ci rendono orgogliosi della nostra Terra.