Reggio Calabria tifa per Cristian Bilardi. Tra poche ore si saprà se il breaker reggino riuscirà ad entrare ufficialmente nel casting di Amici di Maria De Filippi. Superati i primi casting, sabato 17 novembre (appuntamento su Canale) si saprà se Bilardi avrà superato anche l’ultimo ostacolo.

Talento reggino purosangue, Bilardi (in arte Mowgli) seppur giovanissimo è già diventato un’istituzione del breaking (o break dance), una danza ‘di strada’ che coinvolge migliaia di appassionati sparsi in tutto il mondo.

Bilardi in questo 2018 ha vinto la prima edizione italiana del Red Bull Dance Your Style (evento dedicato alla street dance e momento finale di On Dance, il festival milanese sulla danza diretto da Roberto Bolle) e ha partecipato al Red Bull BC One World Final, la più importante competizione di breakdance “uno contro uno” del mondo.

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