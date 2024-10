Amoruso: ‘Luca Gallo è tifoso della Reggina. Vi dico dove sta la sua intelligenza’

E’ tra gli ospiti più ricercati negli ultimi tempi, soprattutto quando si parla di Reggina. Ospite di Eleven Home è l’ex attaccante amaranto Nicola Amoruso: “Dopo anni di delusioni, sto vivendo benissimo questo momento della Reggina. Vedere un presidente tifoso, che investe, ambizioso è straordinario per una città come Reggio che aveva bisogno di una persona così, sono il primo tifoso e seguo tutto passo dopo passo. Adesso lo stop forzato, ma la classifica parla chiaramente, insieme ad un entusiasmo grandioso di quei tifosi che il sottoscritto conosce benissimo.

Leggi anche

Il presidente Luca Gallo ha le idee molto chiare e non è facile per chi si avvicina al calcio da neofita. Però dove sta la sua intelligenza, nelle scelte quindi Taibi come DS ed un allenatore come Mimmo Toscano che oltre ad essere un vincente conosce la città ed il senso di appartenenza. Guardando il girone, quanto fatto fino al momento dalla Reggina è davvero impressionante, si è lasciata alle spalle e con grande margine squadre come il Bari, la Ternana, il Catania, il Catanzaro.

La società si sta strutturando, da tempo in tanti mi chiedono se c’è la possibilità di tornare alla Reggina, ma non conosco il presidente, non ne ho mai parlato, di sicuro rimango un grande tifoso e non vedo l’ora di festeggiare la promozione.

Leggi anche

A Reggio Calabria abbiamo vinto due derby con il Messina, rivale sportiva storica, ed in entrambe le circostanze la Reggina vincendo si salvò e gli avversari retrocedettero, con il sottoscritto che ha avuto la fortuna di segnare in tutte e due le circostanze”.

foto: Laganà