Ha relazionato presso la Sala di San Giorgio al Corso, il dott. Fabio Arichetta trattando un argomento storico interessante, focalizzandosi sui “Cappellani Militari Calabresi” durante la Grande Guerra.

Lo stesso relatore ha illustrato dopo l’ampia argomentazione: “Abbiamo voluto ricordare Don Carmine Cortese e Monsignor Demetrio Moscato diventato Vescovo della Arcidiocesi di Salerno. I due grandi sacerdoti militari si trovarono in prima linea durante la Grande Guerra, caratterizzati dal loro modo di fare ovvero l’ascolto del prossimo, l’accoglienza, la misericordia, la carità, abbiamo messo in evidenza come sono un segno della provvidenza per tutti cattolici, ma anche per il mondo laico.

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Sottolinea inoltre lo studioso reggino: “Qualcosa da recuperare nel mondo di oggi caratterizzato dai Social Network, in quanto questi due uomini hanno costruito relazioni umane e vere.

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Il professore Pino Papasergio del “Comitato Premio Anassilaos”, ha evidenziato come l’associazione da lui rappresentata, attenziona anniversari di uomini che hanno fatto la storia di tutti i tempi, nella storia e l’arte ed anche nella fede annunciando l’incontro con un monaco che è stato con Padre Pio negli ultimi anni della sua intensa vita, descrivendone un suo impegno inedito, ovvero quello politico. Altro appuntamento da non perdere.