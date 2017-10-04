Incontro, mostra e raccolta fondi al Centro Aggregazione Sociale di Vibo Valentia per la Giornata Nazionale del Dono

Oggi mercoledì 4 ottobre, ore 17,30, al Centro Aggregazione Sociale, via E. Gagliardi – Vibo Valentia, sarà celebrata la Giornata Nazionale del Dono con un incontro dibattito con don Enzo Varone e l’ass. Silvia Riga.

Sarà inaugurata in apertura la mostra della pittrice Antonella Di Renzo.

L’artista vibonese, ormai conosciuta a livello internazionale, donerà per l’occasione una sua opera al Cas per una raccolta fondi in favore delle famiglie più disagiate.