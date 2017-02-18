Ancora Rende sul cammino della Vis

Chi sarà l’anti Lamezia del campionato di serie C silver? Una prima significativa risposta a questa domanda potrà arrivare domani, quando Vis Reggio Calabria e Bim Bum Basket Rende, appaiate in classifica al secondo posto all’inseguimento dei lametini, si affronteranno nella seconda giornata della poule promozione. Per la seconda volta in pochi giorni reggini e cosentini saranno gli uni di fronte agli altri, a contendersi due punti di vitale importanza in ottica play off.

Il 5 febbraio, nell’ultima giornata di regular season, ebbero la meglio gli uomini del duo D’Arrigo/Farina, che imposero la propria pallacanestro dalla palla a due alla sirena finale, soffrendo solo negli ultimi minuti. L’imperativo categorico in casa Vis è ripetere quella prestazione, anche se gli ospiti, memori degli errori commessi, scenderanno sul parquet di largo Botteghelle col coltello fra i denti e poco disposti a fare da vittime sacrificali.

James William Warwick, miglior realizzatore dei bianco/amaranto di casa, presenta così la sfida ai silani di coach Carbone: “Sarà una partita complicata, visto che giocheremo contro gli stessi avversari battuti quindici giorni fa.

Quando si affronta per due volte la stessa squadra in un tempo così breve risulta decisivo l’aspetto tattico e, da questo punto di vista, in settimana abbiamo lavorato bene, preparando la gara nei minimi dettagli. Dopo dieci vittorie di fila siamo carichi ma altrettanto consapevoli che, in caso di sconfitta, vanificheremmo gran parte del lavoro fatto fino a oggi e che ci ha portato a un passo dalla qualificazione matematica ai play off.

Loro certamente verranno a Reggio per portare a casa i due punti e vendicare l’ultima sconfitta, ma noi dovremo essere bravi a impedirglielo per proseguire la striscia favorevole e blindare il secondo posto”.

Palla a due domani 19 febbraio, ore 18.30, al PalaBotteghelle.

Arbitreranno Gianmaria Celia di Catanzaro e Christian Cozzoli di Lamezia.