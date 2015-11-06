Ancora un derby tutto reggino per la Vis nell’anticipo di domani

Archiviato con l’ennesimo successo (il quinto consecutivo) il primo turno infrasettimanale del campionato, per la Vis Reggio Calabria è tempo di scendere nuovamente sul parquet. La sesta giornata di Serie C Silver si apre domani con tre anticipi e, in uno di questi, i lanciatissimi bianco/amaranto del duo D’Arrigo/Farina se la vedranno in un nuovo appassionante derby stracittadino contro il Botteghelle Basket di coach D’Agostino.

“Sarà una partita dura al cospetto di una delle migliori squadre di questo girone – ha detto Matteo De Stefano, uno dei tanti “baby” classe 1997 della Vis nell’immediata vigilia. Ci daranno parecchio filo da torcere perché il loro roster è composto da ottimi giocatori, ma noi vogliamo proseguire il cammino vincente e mantenere lo zero nella casella delle sconfitte”.

Numeri alla mano, Botteghelle-Vis è di gran lunga il match clou di giornata. Si affrontano infatti la prima e la terza forza del torneo, pronte a dar vita ad una gara che si preannuncia altamente spettacolare e dagli elevati contenuti tecnici e agonistici. La Vis non vuole concedere sconti a nessuno e punta a rimanere imbattuta per tenere il passo in vetta dello scatenato Val Gallico; il Botteghelle, dal canto suo, medita il colpaccio davanti al pubblico amico per rilanciarsi dopo la prima sconfitta stagionale rimediata in trasferta nell’ultimo turno.

Palla a due alle ore 18 alla palestra di Archi. È atteso il pubblico delle grandi occasioni.

Arbitrerà la coppia composta da Roberto Viglianisi di Villa San Giovanni e Francesco Gallo di Reggio Calabria.