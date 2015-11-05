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Pokerissimo Vis. Nuova Jolly ko 89-67

Cronaca della quinta giornata del girone calabrese di Serie C Silver: la Vis Reggio Calabria sfida la Nuova Jolly davanti al pubblico di casa

05 Novembre 2015 - 12:33 | di Vincenzo Comi

L’inizio del match tra Vis Reggio Calabria e Nuova Jolly

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La Vis Reggio Calabria centra la cinquina piena sulla ruota del girone calabrese di serie C Silver e mantiene aperta la striscia di vittorie consecutive, confermandosi in vetta alla classifica in coabitazione con il Val Gallico. Solo nel primo quarto la Nuova Jolly ha tenuto testa ai bianco/amaranto di casa, per poi rincorrere costantemente oltre la doppia cifra di svantaggio, senza mai riuscire ad impensierire seriamente gli uomini del duo D’Arrigo/Farina.

In avvio è il baby Sindoni (il migliore della Jolly con 18 punti a referto) a rispondere colpo su colpo a Warwick e Stracuzzi e la prima frazione si chiude con la Vis avanti di tre sole lunghezze (22-19). Nel secondo quarto arriva il break decisivo e due canestri di fila di Spencer regalano il massimo vantaggio ai locali (40-21 al 17mo). All’intervallo lungo si va sul 47-29, con gli ospiti costretti a tenere a lungo in panca Costa gravato di tre falli.

Il terzo quarto e il finale della partita

Nella terza frazione i nero/arancio di coach Dattola producono il massimo sforzo per rientrare in partita e si riavvicinano a -14, ma un parziale di 6-0 all’inizio del quarto periodo timbrato da Warwick e Arillotta porta la Vis sul +20 (69-49). La Nuova Jolly non ci sta e con un contro parziale di 7-0 siglato dagli ex Claudio Vozza e Costa si riporta a -13 (69-56). Ci pensa uno scatenato Arillotta, con due triple consecutive, a regalare un finale tranquillo ai padroni di casa, che portano a casa il match in totale controllo.

Anche l’ostacolo Nuova Jolly, temuto alla vigilia, è stato così superato a pieni voti. Dopodomani altro derby tutto reggino contro il Botteghelle Basket.

Il tabellino della partita

Questo il tabellino della partita:

Vis Reggio Calabria – Nuova Jolly 89-67

(22-19, 47-29, 63-49)

Vis Reggio Calabria: Stracuzzi 12, Warwick 23, Spencer  15, Costantino 7, Lobasso 5, Arillotta 14, Gerardis, De Stefano, Franzò 13, Bonaccorso N.E. Allenatori: D’Arrigo/Farina.

Nuova Jolly: C.Vozza 16, Costa 15, N.Vozza 7, Sindoni 18, Caccamo 11, Fragna, Surace, Loiacona, Larocca, Gatto N.E., Speziale N.E., Marino N.E. Allenatore: Dattola.

Arbitri: Nocera di Catanzaro e Cozzoli di Lamezia.

Risultati e classifica della quinta giornata

Risultati quinta giornata: Rende-Pollino 76-60, Villa-Siderno 73-70, Lamezia-Catanzaro 58-60, Val Gallico-Botteghelle 86-55, Vis-Nuova Jolly 89-67 (ha riposato Crotone).

Classifica: Vis 10, Val Gallico 10, Botteghelle 6, Lamezia 4, Nuova Jolly 4, Catanzaro 4, Rende 4, Villa 2, Pollino 2, Siderno 0, Crotone 0.

Prossimo turno (7-8 novembre): Siderno-Crotone, Nuova Jolly-Lamezia, Botteghelle-Vis, Pollino-Val Gallico, Catanzaro-Villa (riposa Rende).

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