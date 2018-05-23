L’Istituto Comprensivo “Catanoso -De Gasperi” e la sua orchestra continuano a raccogliere successi e soddisfazioni.

I giovani musicisti della scuola, alunni di prime, seconde e terze classi della sezione ad indirizzo musicale della scuola, vincono il 1° Concorso Musicale Nazionale per le Scuole ad Indirizzo Musicale “Giuseppe Grassi” organizzato dall’Istituto Comprensivo “De Zerbi – Milone”di Palmi, che si è tenuto venerdì 18 Maggio.

La giuria, presieduta dai maestri Zema, Polimeni e Gioffrè, ha decretato la vittoria degli studenti della De Gasperi; “Un risultato lusinghiero – afferma con orgoglio il dirigente scolastico prof.ssa Sonia Barberi– che premia la dedizione allo studio dello strumento musicale dei nostri alunni e l’impegno quotidiano dei loro insegnanti (M. Cristina Caridi, Roberto Caridi, Alessandro Monorchio, Bruno Polimeni,)”.

Ma i momenti di riconoscimento continuano per l’Istituto ed i suoi alunni: sabato 19 Maggio, insieme a molte altre scuole reggine, anche l’Istituto “Catanoso – De Gasperi” ha partecipato alla manifestazione “Nessundorma…risvegliamo la creatività”, promosso dall’Ambito Territoriale di RC: lo stand dell’Istituto si è distinto per la creatività, l’entusiasmo e l’originalità.

Esibizioni musicali dell’orchestra, attività ginniche, mostra di lavori creati dagli alunni nei laboratori di arte e di riciclaggio, lettura animata, si sono alternati in un’atmosfera di gioia e di condivisione di valori autentici.