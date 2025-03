Andrea Barzagli a Reggio parla anche di Reggina e Viola

Per il penultimo appuntamento con il “Calcio è arte“, a Reggio Calabria l’ex difensore e campione del mondo Andrea Barzagli e insieme a lui il giornalista Alessandro Alciato. Con il primo protagonista, il ricordo degli anni d’oro della Reggina e un passaggio anche sulla Viola:

“Intanto ringrazio per l’invito. Il “Calcio è Arte” è una mostra bellissima oltre che di grande interesse. E’ importate avvicinare i giovani allo sport anche a livello culturale. Il ricordo del Granillo? Uno stadio complicato per tutti, focoso, difficile da giocarci, sono stati anni belli per la vostra città e per chi veniva a giocare. Adesso sto seguendo, siete nei dilettanti, ve la state giocando con il Siracusa. Reggio Calabria merita di tornare nello sport che conta tra calcio e basket dove sono venuti fuori giocatori importanti. Nella vita ci sono sono alti e bassi, quello che posso augurare è un ritorno ai livelli che più competono”.