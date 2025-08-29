Reggio, nuovo appuntamento con ‘Sunsetland’: Andrea Damante celebra il tramonto

L'influencer e produttore musicale, negli ultimi otto anni, ha collezionato oltre 500 show in tutta Europa, esibendosi in eventi come Tomorrowland

Andrea Damante, DJ, produttore musicale, influencer e personaggio televisivo, celebrerà il tramonto all’Arena dello Stretto domenica 31 agosto.

Damante, da DJ, ha aperto i live di artisti del calibro di Bob Sinclar, Nervo, Vinai, Serebro; da produttore ha ottenuto un grande successo con il suo primo disco d’oro, Follow My Pamp. Negli ultimi otto anni ha collezionato oltre 500 show in tutta Europa, esibendosi in eventi come Tomorrowland, Dream Village Festival, Red Valley Festival, Cavo Paradiso, Amnesia, SuperParadise.

Nell’ottobre 2023 ha condiviso il palco con DJ Snake e Tiësto per due show esclusivi allo ZOUK, uno dei club più in voga di Las Vegas, dove è stato resident act nel 2024. Lo stesso anno è uscito il singolo Turn Me On, in collaborazione con Gabry Ponte, pubblicato su Cr2 Records.

Il Sunsetland, in programma ogni giorno fino al 21 settembre all’Arena dello Stretto, valorizza uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria: il tramonto sullo Stretto. L’evento fa parte delle azioni di rigenerazione urbana finanziate nell’ambito delle azioni immateriali del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro.

Il tramonto all’Arena dello Stretto delle ore 19:30 di oggi vedrà la musica del local DJ Grooze e le percussioni di Dario Zema. Domenica 31 agosto, invece, sarà Andrea Damante il protagonista con la sua performance.