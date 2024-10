Sogni, incubi e rinascita: Angela Marcianò rientra a palazzo san Giorgio

Sin dal suo esordio il secondo tempo Falcomatà è stato caratterizzato da eventi alquanto burrascosi. Basti pensare che il sindaco della città di Reggio Calabria non è stato l’unico sospeso a causa della Legge Severino. A scontare la pena, prima di lui e degli altri condannati nel processo Miramare, è stata Angela Marcianò che, proprio nella giornata di oggi potrà riprendere, a tutti gli effetti, il suo posto in Consiglio comunale.

Non ha avuto quasi neanche il tempo di insediarsi. Nel giorno del suo esordio in Consiglio, la professoressa, candidata sindaco alle comunali 2020, ha dovuto lasciare il posto. Una notifica da parte della Prefettura recapitata a Palazzo San Giorgio le ha comunicato la “Sussistenza causa di sospensione di diritto alla carica”. La destinataria del provvedimento qualche ora dopo la sospensione, aveva, però, già tracciato le linee del suo futuro:

“Fieramente pronta a subire questa ingiustizia che però dovrà servire a far emergere la VERITÀ! Se qualcuno pensa di destabilizzarmi e di mettermi a tacere, evidentemente non mi conosce. In questi mesi Filomena Iatì sarà la voce della nostra forza politica”.