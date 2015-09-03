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Angela Tecce è il nuovo Direttore del Polo Museale Regionale della Calabria

Dal 1 settembre 2015 Angela Tecce dirige il Polo Museale della Calabria, ufficio nato con la riforma del Ministero: l'elenco delle strutture che ne fanno parte

03 Settembre 2015 - 14:29 | di Redazione

Angela Tecce, dirigente del Polo Museale della Calabria

Angela Tecce dal 1 settembre 2015 è il nuovo dirigente Direttore del Polo Museale della Calabria, ufficio recentemente istituito nell’ambito della riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Del Polo Museale della Calabria fanno parte le seguenti strutture museali: Galleria Nazionale di COSENZA; Chiesa di San Francesco d’Assisi – GERACE (RC); La Cattolica – STILO (RC); Le Castella – ISOLA di CAPO RIZZUTO (KR); Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – VIBO VALENTIA; Museo Archeologico Nazionale – CROTONE; Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico della Sibaritide – CASSANO all’IONIO (CS); Museo e Parco Archeologico dell’Antica Kaulon – MONASTERACE (RC); Museo e Parco Archeologico Nazionale di CAPO COLONNA – CROTONE; Museo e Parco Archeologico Nazionale – LOCRI (RC); Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – BORGIA (CZ); Museo Statale – MILETO (VV).

Nelle prossime settimane la dottoressa Tecce terrà a Palazzo Arnone in Cosenza una conferenza stampa per illustrare le future iniziative, le strategie e i programmi del Polo.

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