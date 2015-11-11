Angelo Marra è il nuovo brand manager della Vis

Capolista sul campo ancora imbattuta nel girone calabrese di serie C Silver (sei successi in altrettante gare di campionato), attivissima anche fuori dal campo nell’ampliamento dell’organigramma societario. La Vis Reggio Calabria e il suo dg, Luigi Di Bernardo, hanno deciso di fare le cose in grande in un’ottica di crescita sempre più marcata e con un obiettivo fisso: la serie B. Per questo motivo il sodalizio bianco/amaranto si è portato avanti con il lavoro, dotandosi di una nuova figura professionale di assoluto prestigio. Stiamo parlando di Angelo Marra, che da oggi sarà il nuovo brand manager Vis.

Il profilo del nuovo brand manager

Imprenditore trentaseienne, Marra è un volto noto negli ambienti reggini visto che dal 2011 ricopre la carica di presidente dei giovani imprenditori di Confindustria della Provincia di Reggio Calabria. Vanta un curriculum di prim’ordine in svariati settori: comunicazione digitale, soluzioni informatiche, marketing innovativo, formazione manageriale, crowdfunding e start-up. Specializzato in art direction pubblicitaria, è uno dei creatori della Newtalk srl, agenzia di media marketing innovativo e dal 2014 è Digital Champion del Comune di Reggio Calabria.

“Quando il dg Di Bernardo mi ha contattato per propormi questo ruolo all’interno della società – ha detto Marra – ci ho riflettuto qualche giorno, ma alla fine ho deciso di accettare con grande entusiasmo. Da imprenditore ritengo che questa sia un’opportunità da affrontare in modo tecnico, mettendoci tutta l’esperienza maturata in questi anni nel settore della gestione delle relazioni. Lo sport come mezzo di supporto e formazione personale per i più giovani è fondamentale, così come è fondamentale poter gestire un impianto sportivo, segno inequivocabile di una presenza forte sul territorio. Ho sposato il progetto Vis proprio per tali motivi. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in una società così ambiziosa che ha fretta di crescere e imporsi nel panorama cestistico nazionale”.

Le parole del direttore generale Di Bernardo

Soddisfatto per questa nuova collaborazione il dg Luigi Di Bernardo: “La nostra è una società giovane, con tanta voglia di stupire. L’unione di intenti raggiunta con nuovo brand manager, esperto di marketing, giovane e con idee innovative, mi riempie di orgoglio. Angelo Marra è un professionista qualificato e stimato che avrà il compito di valorizzare il marchio Vis. Ci siamo trovati subito in sintonia su tutto. Porterà una ventata di entusiasmo in società e nell’ambiente della pallacanestro in generale, affiancandosi ad altri giovani imprenditori che fanno già parte dello staff dirigenziale“.