Anima Autentica raddoppia: le bellezze reggine sui bus di Milano, Torino e Bologna – FOTO

Proseguirà fino al 14 gennaio 2025 la campagna di promozione territoriale ‘Anima Autentica’, promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria che punta ad un’attività di marketing turistico nelle città di Milano, Torino e Bologna. Le più belle immagini del territorio reggino continueranno quindi a viaggiare sui bus dei tre capoluoghi di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, regioni recentemente collegate con voli di linea diretti con l’aeroporto dello Stretto ‘Tito Minniti’.

Leggi anche

La proroga della campagna del nuovo brand territoriale ‘Anima Autentica’, prodotto da Living Camera per conto di Palazzo Alvaro, è senza alcun costo aggiuntivo per l’Ente, che in questo modo consentirà alle bellezze reggine un’ulteriore lungo periodo di straordinaria visibilità sui bus di tre grandi città, utilizzati ogni giorno da milioni di utenti, ed ancor più durante il il periodo natalizio, uno dei più affollati dell’anno nei capoluoghi delle regioni del nord Italia.

L’aver puntato ad una promozione diretta e concreta anche in altre città sta contribuendo ad attirare sempre di più l’attenzione di turisti e promoter italiani e stranieri, attratti dalle bellezze culturali e paesaggistiche dell’area metropolitana reggina. Un’attività che Palazzo Alvaro ha avviato da tempo, in linea con le linee programmatiche del sindaco Giuseppe Falcomatà e seguita dal vicesindaco Carmelo Versace che detiene la delega al marketing territoriale.

Il boom di presenze turistiche, anche fuori dal contesto estivo, sta confermando le potenzialità di un territorio fortemente attrattivo, che con i Bronzi di Riace è capace di offrire al turista diversi percorsi emozionali.