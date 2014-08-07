Anna Lauria e Giuseppe Livoti…Il respiro della poesia approda a S.Severina con la prima installazione poetica permanente della Calabria

Tre momenti dedicati a parola e arte nella cittadina del Crotonese: la poetessa Anna Lauria e il critico Giuseppe Livoti tra mostra, catalogo e installazione permanente

Con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Santa Severina, dell’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria e dell’associazione “Informazione e comunicazione” sabato 9 agosto si terrà presso Santa Severina, nota cittadina in provincia di Crotone, “Il Respiro della Poesia: La Po.etica di Anna Lauria”.Giuseppe Livoti critico d’arte e presidente Le Muse, dichiara come tale evento di portata regionale è in effetti una giornata dedicata alla poesia ed all’arte. Celebriamo la scrittura contemporanea – continua il critico reggino – con una grande poetessa Anna Lauria ed al tempo stesso proponiamo una unica manifestazione che prevede ben tre momenti equidistanti, ma contemporaneamente collegati dal valore della parola e dell’allargamento lessicale, attraverso integrazioni tra letterature ed arti.

La Lauria, nota intellettuale calabrese è referente Unesco, collaboratrice alla cattedra di Etica e Deontologia della Comunicazione all’Università di Bari e si occupa dei linguaggi contemporanei legati alla poesia visiva.

La mostra di poesia visiva nel castello normanno

Alle ore 18 si terrà il primo dei tre eventi. All’interno dello storico castello normanno, già sede del Museo archeologico, infatti verrà inaugurata “Or.Dire Di.Versi, personale di poesia visiva della Lauria con la presentazione del catalogo a cura di Giuseppe Livoti.

Una mostra che guarda alla poesia – secondo Livoti – come dialogo e riconciliazione e comprensione reciproca. Il poeta visivoè artigiano della parola e lo scritto è segno semiologico del nostro tempo. L’amore, la voce degli ultimi, i calligrammi digitali, la poesia interattiva, la poesia in conserva, la poesia sotto vuoto, distributori di poesia: queste alcune delle provocazioni dell’esposizione che vuole attraverso l’ispirazione ed elaborate immagini, sviscerare l’inter-linguaggio, iconico e scrittorio.

L’installazione permanente di poesia

Alle ore 19,30 nello spazio antistante l’antico castello, l’evento continua con “La Poesia è viva. Evviva la Poesia”, ovvero per la prima volta viene omaggiata una poetessa vivente con uno spazio urbano a lei dedicato.

Una particolare Installazione Permanente di Poesia sarà il segno materiale di una invasione all’interno del centro storico di Santa Severina.

Il taglio del nastro vedrà l’attento sindaco avv. Diodato Scalfaro. L’opera è un affaccio ideale, una finestra che dalla cittadina si apre a tutta la Calabria. I versi costituiscono una vera e propria “Ode a Santa Severina”, scritti che ribadiscono la storia di uno dei borghi più belli d’Italia.

Notte di musica e poesia nel cortile del castello

Infine alle ore 22 all’interno del Cortile del Castello “Notte di Musica e Poesia: dialogo tra una poetessa ed un critico” .La serata prevede un insieme di linguaggi che vanno dal valore estrinseco della poesia raccontata dalla stessa Lauria al senso dell’arte oggi attraverso il pensiero di Giuseppe Livoti.

I due intellettuali calabresi così proporranno il tema della società del visibile che soggiace alla consacrazione della parola.

Durante la manifestazione le letture saranno interpretate da Maria Bomparola e Gianni Colaci mentre al sax incursioni contemporanee con Carmine Algieri.