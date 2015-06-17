Anna Tatangelo in concerto in Calabria

Sarà il concerto di Anna Tatangelo l’ormai classico appuntamento musicale scelto dal Centro Commerciale Due Mari di Maida per festeggiare il suo dodicesimo anniversario. Il concerto della ventottenne interprete di Sora, approdata al successo con il Sanremo del 2002 a soli quindici anni, inizierà alle ore 21.30 del prossimo 27 giugno nella grande Area Concerti esterna e sarà ad ingresso libero.

La scaletta dei successi di Anna Tatangelo

A Maida, dove sarà accompagnata dalla sua band di ottimi musicisti, eseguirà tutti i suoi numerosi successi, dal primissimo “Doppiamente fragili” a “Ragazza di periferia”, da “Essere una donna”, forse il suo brano più celebre, fino a “Muchacha” della scorsa estate, scritto per lei da Francesco Silvestre dei Modà, e all’ultimo “Libera” presentato al recente Sanremo.

Cantante, ma anche personaggio televisivo e modella, la Tatangelo ha colorato di rosa le cronache musicali con il rapporto sentimentale che dal 2005 la lega a Gigi D’Alessio, tra le star più amate della musica leggera italiana. Numerose le loro apparizioni in duetto in vari programmi tv, tra cui la trasmissione “Questi siamo noi”, condotta insieme nel 2013 su Canale 5 e il programma di benvenuto al nuovo anno dello scorso 31 dicembre dal titolo “Gigi & Friends”.

Beneficenza e il legame con la Calabria

Lo scorso 9 maggio, al PalaBanco di Brescia, ha chiuso il concerto dell’edizione 2015 di “Donne in cANTo”, evento musicale benefico finalizzato a sostenere la Fondazione ANT, cantando Libera in duetto con Suor Cristina ed è stato uno straordinario successo. In merito a questo tipo di iniziative, Anna Tatangelo ha sempre dimostrato grandi qualità di sensibilità e generosità, accogliendo spesso e ben volentieri l’invito in manifestazioni a scopo benefico e umanitario. Nel 2009 decise di partecipare gratuitamente, proprio in Calabria, allo spettacolo televisivo “Buon Compleanno Federica”, dedicato ai diciotto anni che avrebbe compiuto Federica Monteleone, la giovanissima studentessa di Vibo Valentia deceduta durante un intervento di appendicectomia, un caso che ha commosso l’intero Paese.

“Mary Sorrentino, la mamma di Federica – ricorda Ruggero Pegna, che organizzò quell’evento e curerà il concerto del prossimo 27 giugno a Maida, organizzato dal Due Mari – mi disse che Anna Tatangelo era l’artista preferita da Federica, così pensai di invitarla a cantare due brani in quella commovente serata al palasport di Vibo Marina, nel giorno in cui avrebbe compiuto 18 anni. Rimasi colpito dalla sua immediata adesione, senza alcuna esitazione e gratuitamente, un gesto bellissimo che ricordo con emozione e che rivela la straordinaria umanità di questa giovane artista”.

Il Riccio d’Argento di Gerardo Sacco

A Maida, la Tatangelo riceverà il “Riccio d’Argento” di “Fatti di Musica Radio Juke Box” realizzato dal celebre orafo crotonese Gerardo Sacco per il “grande successo radiofonico dei suoi brani”. Al momento della consegna sarà presente anche Domenico Notaris, rappresentante del gruppo editoriale del network Radio Juke Box, l’emittente radiofonica più ascoltata in Calabria.

Simona Notarianni direttrice del “Due Mari”, presentando l’evento ha affermato: “L’appuntamento dell’ anniversario rappresenta una grande festa che vogliamo condividere con le migliaia di persone che, ogni anno, visitano la nostra struttura, attestandoci stima e apprezzamenti continui: un grazie con la musica e la gioia che trasmette. Le iniziative per questa stagione non sono tuttavia finite, infatti dopo l’inizio dei saldi verrà installata un’attrazione che permetterà a tutti di provare il brivido dell’arrampicata. Il 27 giugno il Centro resterà aperto fino all’ 1 di notte, e offrirà animazioni per i più piccoli e tante occasioni di shopping, grazie agli sconti e alle promozioni che i punti vendita hanno riservato per la serata.”.