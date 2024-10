Annullata la sfilata di Carnevale

In un post pubblicato su Facebook, l’assessore alla sicurezza Zimbalatti rende noto quanto segue “L’amministrazione Falcomata comunica alla cittadinanza l’annullamento della sfilata carnevalesca in programma per le ore pomeridiane di oggi, causa condizioni meteo con consequenziale difficoltà al mantenimento di idonee condizioni di sicurezza .

La stessa sarà effettuata martedì 28 Febbraio sullo stesso percorso.

Assessore alla sicurezza e polizia municipale Nino Zimbalatti”