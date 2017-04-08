Annullato l’Instameet sullo Stretto del 9 Aprile 2017

Con rammarico e delusione siamo costretti ad annullare l’instameet che era in programma il 9 aprile 2017 sullo stretto di Messina. Nonostante avessimo avviato un percorso con i partner dell’evento da mesi, oggi ci viene comunicato che per motivi di sicurezza l’instameet che si sarebbe svolto su di un traghetto è annullato.

Sappiamo bene che le regole che vigono a bordo di una imbarcazione sono diverse da quelle a terra, perciò non possiamo far altro che sottostare alla decisione presa.

Caronte&Tourist alla quale era stata richiesta l’autorizzazione da parte di Stecco Natura ha bloccato il tutto 24 ore prima. Il diniego espresso, ci ha lasciato stupiti ed inermi davanti all’annullamento di un evento che le due community organizzavano da mesi, e che sarebbe stato unico nel suo genere.

Ancor di più ci ha lasciati stupiti la tardiva comunicazione da parte dei soggetti interessati.

Benché delusi ed amareggiati, torniamo a lavorare per la promozione del territorio, opera che l’associazione compie, senza scopo di lucro, da anni.

Ad oggi non è possibile stabilire una data certa per eventualmente ri-programmare l’evento, perciò vi invitiamo a seguirci sui social.

Per ulteriori info: instagramerssicilia@gmail.com e instagramerscalabria@gmail.com

o sulle rispettive pagine su Facebook