Nuovo incarico per Minicuci: collaboratore del governatore della Liguria Bucci

Antonino Minicuci nominato collaboratore del governatore della Liguria Marco Bucci. Confermato esperto per la nuova Diga di Genova e rieletto presidente dell’Associazione Calabresi in Liguria. "Grande orgoglio. Al lavoro per un 'ponte' tra Liguria e Calabria"

Importanti conferme e nuovi incarichi per Antonino Minicuci, consigliere comunale e metropolitano di Reggio Calabria, che continua a rafforzare la sua presenza nelle istituzioni e nell’associazionismo, consolidando il legame tra Calabria e Liguria.

Minicuci è stato nominato nei giorni scorsi collaboratore del governatore della Liguria, Marco Bucci, con un incarico che lo vedrà impegnato nel supporto allo staff della Presidenza della Regione. Il contratto prevede attività di organizzazione e riorganizzazione dell’ente, con particolare attenzione al coordinamento dei procedimenti amministrativi connessi al PNRR, nonché il monitoraggio delle attività svolte da professionisti ed esperti finanziati per la Regione.

Non si tratta dell’unica buona notizia per il già candidato a sindaco di Reggio Calabria. Minicuci infatti è stato confermato come “esperto di alto profilo giuridico-amministrativo” della nuova diga foranea del porto di Genova, opera da 1,3 miliardi di euro. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, con un DPCM, ha confermato il Commissario per la realizzazione , rinnovando anche la struttura di supporto, della quale fa parte Minicuci.

La nuova diga di Genova è l’opera unica più importante prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dovrà essere completata entro il 2026. Tecnicamente, la diga foranea sarà realizzata a una profondità che in alcuni punti toccherà i 50 metri, un livello quasi mai sperimentato al mondo per opere simili.

I lavori sono affidati alla multinazionale Webuild, società che è ormai garanzia a livello internazionale per la realizzazione di grandi infrastrutture e che è incaricata anche della realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Infine, il già candidato a sindaco di Reggio Calabra è stato rieletto all’unanimità presidente dell’Associazione Calabresi in Liguria, punto di riferimento per la comunità calabrese residente nella regione.

Ai microfoni di CityNow Minicuci, soddisfatto per il nuovo incarico al fianco del Governatore Bucci e per la conferma nelle altre due mansioni, assicura il massimo impegno.