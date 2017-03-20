Antonio Eraclini Consigliere Nazionale ASC

Trovare le parole giuste per esprimere la mia gratitudine e riconoscenza non è certo facile.

Condividerne le emozioni diventa ancora più difficile e complicato.

Essere a soli 30 anni il più giovane consigliere nazionale di tutti gli enti di promozione sportiva che operano nel territorio italiano confesso che mi rende particolarmente orgoglioso Un percorso, il mio, iniziato nel 2013 prima come delegato provinciale ASC Reggio Calabria e successivamente presidente del comitato provinciale.

Il percorso di Eraclini in ASC dal 2013

Quanti ricordi e pensieri in questi giorni: una eredità povera di società quasi nulla, con pazienza e sacrificio un percorso lungo e travagliato in soli due anni insieme al mio staff , poco a poco ho iniziato a costruire, raggiungendo risultati eccezionali, che ci hanno permesso di posizionarci al primo posto tra gli enti in città e in provincia come numero di affiliati.

Anni durante i quali abbiamo condiviso ed organizzato tante iniziative (sport’in villa , ASC piccole pesti, medwell, ASC Weekend&Sport, lega 5, campionato interforze, ASC piccole pesti i colori del natale ecc) un lavoro svolto in sinergia con il nuovo membro di giunta nazionale Francesco Scagliola.

ASC in Calabria: 480 società iscritte al registro CONI

Proprio questa sinergia ha fatto si che oggi ASC in Calabria è la realtà tra gli enti di promozione sportiva più in crescita, vantando 480 società iscritte al registro CONI, posizionandosi al secondo posto a livello regionale tra gli enti e al secondo posto tra le regioni che rappresentano l’ente a livello nazionale.

Un lavoro, questo che sicuramente proseguiremo, nel tentativo di stimolare la partecipazione e il coinvolgimento dei nostri affiliati.

Risultati, questi, possibili grazie alla coesione e condivisione di intenti da parte dello staff creato in questi anni: il primo a sposare il progetto è stato il vice presidente Domenico Catalano, oggi Responsabile marketing e comunicazione; a seguire chi ha dato lustro e lanciato il settore calcio amatoriale Massara Francesco con tutto il suo staff ; un grande aiuto è stato dato dal Responsabile della formazione regionale Renato Raffa; ma come non citare il responsabile Spinning Demetrio Errigo, la responsabile attività over 50 Eugenia Galimi, il Responsabile settore danza provinciale Filippo De Salvo, Antonino Mazza responsabile campionati ASC Piccole Pesti e Segretaria, Giuseppe Verduci responsabile provinciale discipline bionaturali, Santo Ambrogio responsabile informatico i ragazzi del gruppo animazione ABC entertainment & events di Domenic Scaglione, Mimma Familiari, Demetrio Rosace, Maurizio Crea, Antonio Eder, Ivan Pavone, Amedeo Basile, figure sempre pronte e presenti per ogni occasione e comunque tutte le società che mi e ci hanno dato fiducia. Ci sono tanti amici che vorrei citare rischiando di dimenticare qualcuno ma doveroso ringraziamento va senza ombra di dubbio alla direttrice e al presidente di Confcommercio che mi hanno accolto all’interno della struttura dandomi la loro piena disponibilità per la crescita dell’ente, ed infine ai vertici nazionali rappresentati dal Presidente Nazionale Luca Stevanato, dal direttore generale Alessandro Londi e dal membro di giunta Valter Vieri.

Il ringraziamento finale

Affetto, stima ed amicizia: tre parole che mi rappresentano e che, nello stesso tempo, mi inorgogliscono per essere riuscito a creare intorno al sottoscritto una squadra di persone che senza particolari interessi si è spesa per un obiettivo comune.

Dott. Antonio Eraclini

Consigliere Nazionale ASC

Presidente Provinciale ASC Reggio Calabria