Antonio Nucera (Sky), dopo un confronto con gli arbitri, spiega il pareggio del Bari

Tiene sempre banco, a distanza di tre giorni, la questione fuorigioco sul pareggio del Bari contro gli amaranto. I colleghi di “Buongiorno Reggina” hanno interpellato il giornalista di Sky Anotnio Nucera che, dopo un confronto con alcuni arbitri, ne dettaglia la scelta del signor Marchetti, direttore di gara di quel match:

“Sky vorrebbe approfondire i discorsi con la serie C, ci sono trattative in corso e tra un pò vedremo gli sviluppi. Fino a Natale il periodo della Reggina è stato fantastico e forse irripetibile. Dal nuovo anno in poi è iniziato un altro tipo di campionato, gli avversari ti affrontano diversamente vedi la V. Francavilla. Prima poteva valere il fattore sorpresa, dopo il lungo primato chiaramente viene meno ed ora battere la capolista stimola tutti, fermo restando che ci sono ancora sei punti di vantaggio che non sono pochi.

Con il Bari è stata una bella battaglia, ne è venuto fuori un pareggio che lascia le cose invariate compresa la posizione della Ternana che ha pareggiato a Monopoli. Sono convinto che la Reggina tornerà ai suoi livelli, forse il lavoro atletico della sosta ha un pò condizionato, ma tutto sarà utile per la parte cruciale della stagione tra la fine di febbraio e marzo.

Non ho visto Reggina-Bari, ma ho rivisto le immagini e soprattutto l’episodio del pareggio. Questo è il classico caso scuola e so che queste immagini verranno riproposte alle prossime riunioni arbitrali. Il mio pensiero o quello di tutti gli altri conta poco, quanto invece la lettura del direttore di gara. Mi sono confrontato con alcuni arbitri e questa è la spiegazione che mi è stata data. La complessità dell’episodio è rappresentata dal giocatore che salta davanti a Rossi (Simeri) che prova a prendere la palla di testa. Se quel giocatore tocca la palla, Rossi è certo di aver fatto un tocco involontario. Quel tocco, secondo arbitro ed assistente, non c’è stato, quindi sul cross il primo a toccare il pallone è proprio il difensore della Reggina. L’arbitro ritiene la traiettoria prevedibile per lui e quindi giocata intenzionale a prescindere dalle difficoltà di Rossi. Questo è quello che gli arbitri hanno spiegato a me, quindi secondo loro gol regolare”.