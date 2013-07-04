Antonio Venanzi Dj-Set Luglio 013
Il nuovo dj set di Antonio Venanzi da ascoltare e scaricare: la tracklist completa di diciotto brani, da Frankie Knuckles a Jon Cutler
04 Luglio 2013 - 16:57 | di Redazione
Il nuovo Dj Set di Antonio Venanzi pronto da ascoltare e scaricare. TRACKLIST1) ET’S STAY HOME (a director’s cut classic mix) – FRANKIE KNUCKLES ft. INAYA DAY2) THE FOOL – ATTAR ft CHERRY3) FREAK ME – ITALIAN TRASH SIDE4) EXCOMMUNICATION – ERKKA5) MISS MOOD (Satin Jackets remix) – NOVIKA6) PLAYGROUND (Mario Basanov vocal remix) – MOTORCITYSOULft PHIL FILL7) GENTLE HELP – JAMES CURD8) ITALIANO FANTASTICO – JARLE BRATHEN9) STAY AROUND (Kolombo remix) – MILK & SUGAR10) DON’T DELAY (mix1) – KEVIN YOST11) LOOK RIGHT THROUGH (MK dub III) – STORM QUEEN12) A LOVE SONG FOR THOSE WHO LOVE SONG – K. MENACE & A. ATCHERLEY13) WATCH YOU RUN (Diim remix) – RY & FRANKWIEDEMANN14) MISTERIO – MUNK15) TELL ME WHY (Ben Delay remix) – MILK & SUGAR16) GROW UP – TURNTABLEROCKERS17) WHEN I THINK ABOUT (Giom remix) – LONELY BOY18) IT’S YOURS (Nice7 remix) – JON CUTLER ft. E MAN
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