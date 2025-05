Grande successo per “Aper-In-Blu”: raccolta fondi e sorrisi per i bambini speciali

Oltre 100 partecipanti per la 2ª edizione di “Aper-In-Blu”: raccolti fondi per il campus estivo dei bambini con disturbi del comportamento

Grande partecipazione per la seconda edizione di “Aper-In-Blu – Uno chef per amico”, evento di beneficenza organizzato dalla Cooperativa Sociale Intorno a me 1000 colori, con la collaborazione dello chef Enzo Cannatà, che si è svolto lo scorso 27 aprile. Già una settimana prima dell’evento si era registrato il sold out, segnale evidente della voglia di sostenere un progetto di grande rilevanza sociale.

Il ricavato a sostegno del campus estivo per bambini con disturbi del comportamento

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente destinato a finanziare il campus estivo della cooperativa, per rendere economicamente accessibile un percorso educativo e terapeutico dedicato ai più piccoli. Intorno a me 1000 colori è una realtà consolidata, impegnata da anni nel supporto a bambini con disturbi del comportamento e alle loro famiglie.

Una giornata di festa tra gusto, cucina e inclusione

Nella suggestiva cornice di Villa Le Ginestre a Villa San Giovanni, grazie all’accoglienza dello chef Enzo Cannatà, i partecipanti hanno vissuto una giornata all’insegna del buon cibo e del divertimento. “Ringrazio gli sponsor – ha dichiarato Anna Maria Arena, presidente della Cooperativa – perché grazie al loro contributo abbiamo potuto organizzare questo evento. La presenza di tantissime persone è la conferma di una comunità unita, desiderosa di crescere insieme e affrontare nuove sfide. Questo ci spinge a promuovere sempre più iniziative che rafforzino il nostro lavoro quotidiano a supporto delle famiglie”.

L’intervento del deputato Francesco Cannizzaro

All’evento ha preso parte anche il deputato Francesco Cannizzaro, che ha sottolineato l’importanza di unire all’aiuto concreto anche un impegno legislativo: “Le famiglie non hanno solo bisogno di aiuto, ma anche di norme che semplifichino un sistema burocratico che oggi ostacola la creazione di strutture per terapia e prevenzione. Mi impegno personalmente – ha dichiarato – a portare questa esigenza all’attenzione del Governo regionale, che si sta già muovendo in questa direzione”.

Giannetta: “Costruiamo insieme sogni e percorsi concreti”

Presente anche il consigliere regionale Domenico Giannetta: “Sono felice di essere al fianco della cooperativa Intorno a me 1000 colori, guidata con energia e visione da Anna Maria Arena. È un’organizzazione che lavora con perseveranza per dare servizi concreti ai bambini e alle loro famiglie. I progetti che sta avviando a Palmi e Reggio Calabria sul tema del ‘Dopo di noi’ sono fondamentali per dare risposte a un vuoto assistenziale troppo spesso ignorato. Con la Regione e tutte le istituzioni, dobbiamo tessere una rete forte che coinvolga terzo settore, famiglie e imprese per trasformare i sogni in realtà”.

Il supporto di APAR e dei piccoli chef in cucina

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Villa San Giovanni e ha avuto come ospite il sindaco Giusy Caminiti. Tra le attività più apprezzate dai bambini, la preparazione dei piatti da servire a genitori e amici. “Abbiamo dato loro la possibilità di entrare in cucina e vivere un’esperienza gastronomica – ha raccontato lo chef Cannatà – facendo gustare tutto quello che hanno preparato durante la giornata”.

Prezioso il contributo dell’APAR (Associazione Pasticceri Artigiani Reggini), che ha organizzato laboratori creativi con i bambini. “Abbiamo proposto piccole lavorazioni per insegnare ai ragazzi a usare mani e fantasia”, ha detto Antonello Fragomeni, presidente dell’associazione.

Una scultura di cioccolato simbolo di rinascita e futuro

A conclusione dell’evento è stata realizzata una scultura di cioccolato con un significato simbolico profondo. “Rappresenta la vita alla base, le scalate come obiettivi da raggiungere, la bandiera come missione e la luce come speranza – ha spiegato il maestro pasticcere Paolo Caridi – perché più persone possano aderire a queste iniziative”.